Бывший американский президент Дональд Трамп намеренно заявляет о «США на коленях», заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, Трамп прибегает к демагогии, чтобы вернуться в большую политику.

По словам Дудакова, Трамп пытается донести до американцев, что в случае его избрания США преодолеют кризисную ситуацию. Политолог отметил, что американские власти привыкли использовать Советский Союз и коммунизм для устрашения населения.

«Другое дело, что Трамп указывает на реальные проблемы, которые в Америке усугубляются? — это и кризис в экономике, рекордная инфляция, топливный кризис, культурные войны, насаждение ЛГБТ-повестки», — добавил собеседник «360».

Накануне Дональд Трамп заявил, что США «поставили на колени» и страна терпит одно унижение за другим. Он добавил, что во времена его президентства Штаты пользовались уважением на мировой арене.