Польша планирует с помощью шантажа добиться от Германии приостановки запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал «ПолитЭксперт».

Польша требует от Германии военных репараций за ущерб, нанесенный стране Третьим Рейхом во время Второй мировой войны. Германия отрицает обвинения, поскольку в 1953 году коммунистическое руководство Варшавы заявило об отказе подобных претензий.

Однако эксперты считают, что Польша планирует обойти этот отказ, обосновав его давлением со стороны СССР. Тему ущерба, нанесенного стране Германией во время войны Польша собирается использовать, чтобы добиться своих целей относительно российского газопровода, обещая ослабить требования в случае заморозки проекта.