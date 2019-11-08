  • «Полезный идиот Кремля». Польские СМИ дали характеристику Макрону

    08 ноября 2019, 21:43

    Светлана Степанова

    Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что наступила «смерть мозга» НАТО, вызвало резонанс в мировых СМИ. Якуб Мельник, один из авторов польского издания Wpost, дал лидеру европейского государства весьма нелестную характеристику.
    «Полезный идиот Кремля». Польские СМИ дали характеристику Макрону

    Мельник озаглавил свою статью как «Макрон — полезный идиот Кремля». В материале сказано, что французский президент своим призывом к НАТО не рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, сам не собирается ничего делать, если случится критическая ситуация. В качестве одного из аргументов журналист привел гипотезу, что на Францию не собирается нападать никакая из армий мира. Странам восточного фланга, например, Польше, Румынии, Латвии, Литве и Эстонии, приходится сталкиваться с такой проблемой. Впрочем, конкретных фактов, кто собирается «напасть» на них, корреспондент не привел.

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    По словам Мельника, без поддержки Вашингтона страны Европы не способны обеспечить свою военную безопасность.

    «Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО)», — заявил Мельник в статье.

    Но сообщить читателям о том, что «вмешательство американцев» заключалось в бомбардировках по невоенным объектов, боеприпасы были начинены обедненным ураном, а пострадало тогда преимущественно гражданское население.

    Якуб Мельник постоянно позволяет себе критиковать президента Франции. Он называет его распускающим хвост «позером». Якобы такое поведение позволяет переключить внимание с его собственных недостатков. Журналист утверждает, что Макрону нужно дать шанс «выплакаться на публике», чтобы он перестал жаловаться на обделенность в мировой политике.