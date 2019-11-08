«Полезный идиот Кремля». Польские СМИ дали характеристику Макрону

Мельник озаглавил свою статью как «Макрон — полезный идиот Кремля». В материале сказано, что французский президент своим призывом к НАТО не рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, сам не собирается ничего делать, если случится критическая ситуация. В качестве одного из аргументов журналист привел гипотезу, что на Францию не собирается нападать никакая из армий мира. Странам восточного фланга, например, Польше, Румынии, Латвии, Литве и Эстонии, приходится сталкиваться с такой проблемой. Впрочем, конкретных фактов, кто собирается «напасть» на них, корреспондент не привел.

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По словам Мельника, без поддержки Вашингтона страны Европы не способны обеспечить свою военную безопасность.

«Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО)», — заявил Мельник в статье.

Но сообщить читателям о том, что «вмешательство американцев» заключалось в бомбардировках по невоенным объектов, боеприпасы были начинены обедненным ураном, а пострадало тогда преимущественно гражданское население.

Якуб Мельник постоянно позволяет себе критиковать президента Франции. Он называет его распускающим хвост «позером». Якобы такое поведение позволяет переключить внимание с его собственных недостатков. Журналист утверждает, что Макрону нужно дать шанс «выплакаться на публике», чтобы он перестал жаловаться на обделенность в мировой политике.