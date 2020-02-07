Полезный день: Путин оценил встречу с Лукашенко

Вопросов у Путина с Лукашенко друг к другу накопилось много. Они уже переговорили наедине. Теперь пообщаются в расширенном составе. Глава России уверен, что день встречи с президентом Белоруссии будет полезным.

«Сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — сказал Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что уже переговорил с главой Белоруссии Александром Лукашенко один на один. Беседовали лидеры государств около полутора часов, так как вопросов много.

Лукашенко отметил, что во время разговора «они дошли до глубины седых времен совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов. Когда дело дошло до современности, то президенты решили продолжить разговор уже вместе с людьми, которые «вовлечены в процесс».

Переговоры Путина и Лукашенко 7 февраля проходят в Сочи. Их предыдущая встреча состоялась в конце 2019 года.