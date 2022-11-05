«Полезные советы». Немцев начали готовить к отключению электричества | 360°

Мир 05 ноября 2022, 01:55 «Полезные советы». Немцев начали готовить к отключению электричества Район Германии Варендорф опубликовал советы жителям на случай отключения электричества РИА "Новости"

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Немецкий район Варендорф рассказал горожанам, что делать в случае отключения электричества. Им необходимо заранее подготовить канистру с бензином и найти нужную информацию в сети. Важные телефоны и советы лучше распечатать. Такие рекомендации, как сообщило издание Lenta.ru, власти района опубликовали в своих соцсетях.

Также населению посоветовали подумать о домашних любимцах. В частности, отключение света может нанести вред жителям аквариумов, так как им нужна определенная температура и фильтрация воды.

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Запастись наличными деньгами и продуктами — следующий совет. Это связано с тем, что при отключении электричества могут не работать банкоматы и супермаркеты. Закупить рекомендовали товары длительного хранения: консервы, крупы, картофель.

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В Европе набирает обороты крупнейший за последние годы энергетический кризис. Странам ЕС приходится закупать ресурсы по завышенным ценам у Норвегии и США. Из-за отказа от российского топлива Евросоюз потратил огромную сумму на заполнение газовых хранилищ — около 105 миллиардов долларов.

Немецкая энергетическая компания Uniper за девять месяцев 2022 года потеряла почти 40 миллиардов евро из-за сокращения поставок газа из России.