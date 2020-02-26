Полевые госпитали для борьбы с коронавирусом появятся на границе Турции и Ирана
Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что на границе с Ираном открыли полевые госпитали. Такие меры предприняли, чтобы предупредить угрозу коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Anadolu.
«Турция создала полевые госпитали на своей границе с Ираном. … Мы можем заявить, что ни один из результатов проверки на коронавирус не был положительным», — подчеркнул Коджа.
По словам министра, около 132 граждан Турции, эвакуированных из Ирана, прибыли в столицу страны.
Ранее коронавирус обнаружили у замминистра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи.