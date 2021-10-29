Reuters: в США призвали Госдеп добиться дополнительных прав на полеты над Россией

Крупнейшие американские авиаперевозчики потребовали от Госдепа США «немедленных действий», чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России. Письмо с просьбой было написано непосредственно госсекретарю Энтони Блинкену, сообщило агентство Reuters.

Автором обращения стала группа Airlines for America, которая объединяет пассажирских и грузовых перевозчиков American Airlines, FedEx Corp, Delta Airlines, United Parcel Service и другие. Письмо с просьбой о срочном вмешательстве в ситуация было составлено 14 октября.

«Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России», — приводит агентство фрагмент обращения.

Также авторы письма предупредили, что без таких прав авиаперевозчики США будут вынуждены пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами. Это, по их словам, в результате приведет к потере времени, техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.

Россия снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. А также с 9 ноября будут возможные рейсы в Словению, Нидерланды и Таиланд. Помимо этого власти решили убрать ограничения и на выполнение чартерных рейсов из тех аэропортов, откуда лайнеры летят за границу, в Египте — в города Хургада и Шарм-эш-Шейх.