Мир 18 марта 2023, 07:43 Полеты над Россией захотели запретить в США TNYT: авиакомпании США попросили запретить иностранным конкурентам полеты над Россией Pxhere

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Авиакомпании из США, после начала специальной операции потерявшие возможность летать над Россией, попросили Белый дом и Конгресс ограничить полеты иностранных перевозчиков через российское воздушное пространство. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным источника, американские авиакомпании из-за потери полярных маршрутов, экономящих топливо и время перелета, сократили количество грузов и пассажиров, а также отложили запуск новых направление в Сеул, Токио, Мумбаи и другие города.

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В это же время иностранные конкуренты американских перевозчиков, которым разрешено использовать воздушное пространство России, перевозят пассажиров за более низкую цену и быстрее.

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По мнению представителей отрасли из США, доступ к экономичным и более коротким маршрутам через Россию дает компаниям China Eastern Airlines, Emirates и Air India преимущество, которое они считают несправедливым.

Теперь перевозчики из США хотят, чтобы иностранные компании подчинялись тем же ограничениям, что и американские.