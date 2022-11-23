23 ноября 2022, 22:35
Полеты китайских дронов над Вашингтоном вызвали беспокойство у США
Politico: Белый дом выразил беспокойство из-за полетов китайских дронов над Вашингтоном
Белый дом обеспокоен полетам дронов над Вашингтоном. Об этом сообщили обозреватели Politico Брайан Бендер и Энрю Десидеро.
Журналисты отметили, что в последние месяцы над американской столицей были замечены сотни дронов китайской компании DJI.
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«Эта тенденция, по опасениям агентств национальной безопасности, может стать новым способом иностранного шпионажа», — сообщили в материале.
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По словам обозревателей, дроны китайского производителя созданы для развлечения и имеют «геозащиту», которая ограничивает полеты над нежелательными зонами. Однако пользователи техники могут преодолевать встроенные ограничения.
Вице-президент центра исследований Stimson Рэйчел Стол заверила, что дроны могут использоваться для «безобидного сбора информации». По ее мнению, они просто летают по округе и бессистемно наблюдают за происходящим, но их могут запускать и для «гнусных» целей.
Россиянам запрещено запускать дроны на территории Норвегии из-за санкций. Накануне суд страны приговорил 34-летнего мужчину к 90 дням тюрьмы. Его признали виновным в запуске беспилотников, сообщил RT.
США
Вашингтон
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