Запуск флага Украины на шарах в Крыму назвали «полетом Винни-Пуха»

«Мощную патриотическую акцию» по запуску 25-метрового флага Украины вблизи пограничного с Крымом пункта пропуска «Чонгар» на полуострове сравнили с полетом Винни-Пуха на воздушных шарах.

Таким образом прокомментировал демарш украинских волонтеров глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при главе России Александр Молохов.

«Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступили не до конца адекватные украинские активисты», — заявил он РИА «Новости». Он счел акцию бессмысленной и никчемной.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец предположил, что эта «дешевая провокация» связана с банальным освоением средств, выделенных государством или каким-нибудь западным фондом, ратующим за развитие демократии.

«Очередные гранты, как всегда, растащили, а для заметания следов запускают шарики. Не исключено, что это просто инсценировка, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, а сам флаг упал на взлете, дальность полета — минус сто метров», — сказал Чегринец.

Депутат Госсовета Крыма Николай Волков подчеркнул, что подобными акциями украинцев хотят отвлечь от происходящего в стране театра абсурда.

«Там делают абсолютно все, чтобы народ не задумывался о более важных вещах, о том, что гибнут люди, о том, что сняли мораторий на продажу земли и сейчас иностранные компании раскупят весь чернозем», — заявил Волков.

О проведении акции 15 августа рассказал в Facebook активист из Славянска Владимир Балух. Бывший политзаключенный утверждает, что таки образом жителям Крыма хотели показать, что о них не забыли и борьба за полуостров продолжается.

«А теперь, когда мы одержали такую победу, давайте слезем с печи и отстоим медицину, образование и коммунальные платежи. Или хотя бы отправим такие шарики, но в сторону Киева. Зеленскому», — иронично написал один из его подписчиков.