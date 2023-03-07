Мир 07 марта 2023, 18:26 «Полетела, куда надо». Лукашенко сообщил об успешном испытании белорусской ракеты к ЗРК «Бук» Президент Белоруссии Лукашенко заявил об испытаниях ракеты для ЗРК «Бук» РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал на церемонии вручения госнаград об успешном испытании ракеты к ЗРК «Бук», которые прошли 5 марта. Фрагмент с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Позавчера испытали ракету „Бук“ к нашему комплексу противовоздушному. Полетела, куда надо, и сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов», — сказал он, обращаясь к военным.

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Государственный военно-промышленный комитет республики также подтвердил успешные испытания зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК «Бук-МБ2». Ранее ведомство также сообщало, что продолжает работу по ракете дальностью 300 километров для РСЗО «Полонез».

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Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о готовящемся теракте на аэродроме Мачулищи. Он назвал украинского лидера «гнидой».