  • Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

    07 декабря 2019, 20:56

    Кирилл Фролов

    На Украине завершились испытания противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». В конце ноября крылатая ракета Р-360 пролетела «несколько сотен километров по заданному маршруту, чем подтвердила свои летные характеристики», сообщил «Украинский милитаристский портал». Издание показало видео испытаний.
    Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

    На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.

    Комплекс РК-360МЦ «Нептун» способен поражать корабли вплоть до крейсерского класса, заявляли ранее в компании-разработчике — конструкторском бюро «Луч».

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    Генеральный конструктор КБ Олег Коростелев рассказал Defense Express, что ракета пролетела 250 километров.

    «Можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — сказал он.

    Этим летом бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» способны уничтожить Крымский мост за несколько минут, а также потопить российские военные корабли любого класса.