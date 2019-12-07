Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.

Комплекс РК-360МЦ «Нептун» способен поражать корабли вплоть до крейсерского класса, заявляли ранее в компании-разработчике — конструкторском бюро «Луч».

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Генеральный конструктор КБ Олег Коростелев рассказал Defense Express, что ракета пролетела 250 километров.

«Можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — сказал он.

Этим летом бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» способны уничтожить Крымский мост за несколько минут, а также потопить российские военные корабли любого класса.