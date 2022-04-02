Полет российского патруля на вертолете Ка-52 вокруг Мариуполя сняли на видео

Видео, на котором российский вертолет Ка-52 патрулирует пригород Мариуполя, появилось в интернете. Таким образом военные стараются не допустить провокаций со стороны украинских националистов, сообщил телеканал «Звезда».

Ранее Минобороны России выложило видео, на котором вертолеты Ка-52 наносят удары по укрепленным позициям украинских военных. В результате они уничтожили и бронетехнику, и самих противников.

Вертолеты выполнили необычный элемент — они стреляли неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования. В таких случаях воздушное судно задирает нос, а ракеты улетают по баллистической траектории дальше, чем с горизонтального полета.