Полет российских Ту-95МС вблизи Аляски напугал американцев

Полет российских бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал тревогу у американских читателей сайта Fox News.

Накануне телеканал опубликовал материал, в котором говорилось, что российские самолеты якобы были «перехвачены» ВВС США возле Аляски. При этом в статье было указано, что бомбардировщики находились над нейтральными водами и не нарушали американских границ. Но пользователей сайта это не успокоило, и к новости они отнеслись с тревогой.

«Следующее, о чем вы узнаете, это то, что у берегов появились русские тральщики», — написал пользователь под ником LarryBudMellman. «Ждите, такое будет происходить все чаще», — вторил ему lkmarsh.

Были и те, кто решил, будто российские бомбардировщики — это «просто отвлекающий маневр».

«Подводные лодки — вот о чем мы должны беспокоиться. Сейчас я бы считал эти бомбардировщики отвлекающим маневром», — написал Rowdy_Foo.

Также среди комментаторов всплывала версия о том, что после таких плановых полетов Вашингтон «вернет русским» Аляску. При этом часть пользователей сайта подчеркнули, что делать из мухи слона не стоит.

Неудачная попытка военных США преградить путь предположительно российскому патрулю в Сирии накануне попала на видео. Оказывается, подобные дорожные разборки не редкость. «360» выяснил, почему так происходит.