Мир 18 ноября 2023, 00:14 Полет российских ракетоносцев к северу от Британии назвали предупреждением Путина Express: полет Ту-160 над Норвежским морем — это предупреждение Путина Британии Пресс-служба Минобороны

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Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России в Норвежском море был предупреждением Лондону и всему Западу по ситуации на Украине. Такое заявление сделала газета Express.

«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине», — считают в издании.

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Военные российские самолеты проводили стандартные учения, которые Минобороны проводит регулярно, отметили в газете и добавили, что отношения России и Запада остаются напряженными из-за конфликта в Восточной Европе.

Ранее в Узбекистане во время военных учений разбился вертолет Ми-8. Экипаж воздушного судна погиб. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области. Комиссия выясняет причины аварии.