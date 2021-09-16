Полет ракеты SpaceX попал в трансляцию футбольного матча

Полет ракеты-носителя компании SpaceX, которая выводила на орбиту космический корабль Crew Dragon с первыми космическими туристами на борту, попал в трансляцию матча североамериканской лиги. Спортивная организация выложила видео с полетом на своей странице в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что оператор перевел объектив в небо, где летела ракета. Судя по опубликованному таймеру, это произошло на 27-й минуте игры. Болельщики бурно отреагировали на появление летящего на орбиту корабля.

В футбольном матче принимали участие команды «Орландо» и «Монреаль». Игра проходила на стадионе «Эксплориа», который находится в непосредственной близости от Космического центра Кеннеди, откуда минувшим вечером в космос отправили первый гражданский экипаж.

В состав первого непрофессионального космического экипажа вошли оплативший весь полет миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Они отправились в космос на корабле Crew Dragon, который в ноябре 2020 года доставил на МКС четырех астронавтов, а после вернул их на Землю. В этот раз возвращение ожидается 18 сентября.