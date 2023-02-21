Мир 21 февраля 2023, 09:52 Полет первого космонавта из Белоруссии сдвинули на весну 2024 года Роскосмос сообщил, что полет первого космонавта из Белоруссии сдвинули на весну 2024 года Роскосмос

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Сроки отправки первого белорусского космонавта на орбиту сдвинули с осени 2023 года на весну 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в российской госкорпорации «Роскосмос».

«Примерно на полгода — с осени 2023 года на весну 2024 года — сдвинется полет на „Союзе“ первого космонавта Республики Беларусь», — сказано в сообщении организации.

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Ранее сообщалось, что в космос от Белоруссии может полететь девушка. Президент страны Александр Лукашенко в декабре 2022 года рассказывал, что для отправки на орбиту рассматривают шесть женщин. Главным условием отбора станет прохождение ими медицинской комиссии.

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Лукашенко уточнил, что если по медицинским показаниям подойдут несколько кандидаток, то они отправятся на МКС по очереди. Белорусский лидер завел, что работа найдется для всех. Имя будущего космонавта обещали объявить в 2023 году.