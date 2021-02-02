Норвегию представили вероятным «полем боя» в войне США и России
Преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии Турмуд Хейер в беседе с порталом NRK заявил, что участие его страны в соперничестве двух сверхдержва становится все более активным. Ситуация увеличивает опасность для самого Осло.
«Растет риск того, что Норвегия станет полем битвы между США и Россией, растет», — заметил Хейер. По его мнению, события могут развиваться по такому сценарию, если конфликт или кризис выйдет из-под контроля.
Норвегию подполковник назвал важной территорией в передовой защите Соединенных Штатов на Крайнем Севере. Якобы страна взяла на себя подобную роль в последние годы. Причина кроется в наиболее близком расположении страны к «ядерным силам РФ». В случае военного кризиса у Вашингтона связаны с ними наибольшие опасения.
Турмуд Хейер подчеркнул, что Норвегия и США находятся в состоянии новой холодной войны с Россией.
На прошлой неделе российский истребитель МиГ-31 подняли для перехвата самолета-разведчика Falcon-20 норвежских ВВС.