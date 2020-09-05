Полчища «пьяных» ос атаковали Великобританию

На Великобританию обрушились полчища ос опасной разновидности. Их называют «пьяными» и они могут ужалить человека без видимой причины.

Осы распространяются на фоне жаркого и засушливого лета, а также обилия спелых, забродивших фруктов, которыми они питаются, пишет Daily Star. Из-за такой еды насекомых называют «пьяными», они становятся более агрессивными, в следствии чего вероятность беспричинного укуса возрастает.

Количество «пьяных» ос оценивается приблизительно в 200 миллиардов насекомых. При этом в регионе, как указано в материале, обитает еще примерно такое же число обычных ос.

На сегодняшний день приходится пик активности этих насекомых, рассказал руководитель компании по борьбе с вредителями Пол Бейтс. Он пояснил, что матки закончили откладывать яйца, и поэтому ухаживавшие за ними осы начали покидать улья.

Специалист призвал британцев быть осторожными на природе. Он также рекомендовал при встречи с насекомыми не размахивать руками, поскольку такие действия могут только спровоцировать осу на укус.

в августе жительница Казани нашла в тарелке с виноградом, купленным в «Пятерочке», скорпиона. Паукообразное ужалило женщину, из-за чего та отправилась в больницу.