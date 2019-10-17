Пол Радд рассказал, как убедил Ди Каприо сняться в «Титанике»

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо перед съемками в нашумевшем «Титанике» сомневался, стоит ли соглашаться на роль в фильме. Своими переживаниями он поделился с актером Полом Раддом, который заверил, что сняться в картине необходимо.

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Давнишней историей Радд поделился в эфире шоу The Graham Norton Show на «Би-би-си». Он рассказал, что в 1996 году вместе с Ди Каприо исполнял роли в драме «Ромео и Джульетта». В последний день работы над фильмом вся съемочная группа поехала праздновать в бар.

«Я ехал в заведение вместе с Лео, и он сказал: „Я только что получил предложение сняться в фильме, большом фильме под названием ‚Титаник‘“. Я ответил, что это невероятно, потому что многое знал о „Титанике“», — поделился американский актер.

Он пояснил, что его отец много лет изучал «Титаник», был экспертом по этому вопросу и рассказывал о корабле людям по всему миру. По словам Радда, Ди Каприо не знал, стоит принимать предложение от киностудии или нет.

«Я помню, как сказал ему: „Ты должен сделать это!“» — рассказал он.

В итоге Леонардо Ди Каприо исполнил одну из главных ролей в фильме, который заработал мировую популярность. Картина вышла на экраны в 1997 году, получила 11 премий «Оскар» и прославила голливудского актера.