Американцы смогут выбирать пол при получении паспорта

Американцы смогут самостоятельно выбирать пол при оформлении заявок на паспорт или консульские свидетельства о рождении. Кроме того, у них перестанут требовать медицинские справки при различающихся данных с документами, которые выдавали ранее. Такое решение принял Госдеп США.

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы скорректируем наши процедуры с тем, чтобы дать возможность заявителям самостоятельно выбирать половую принадлежность, „м“ или „ж“, и более не будем требовать медицинских справок, если пол, выбранный самостоятельно, отличается от половой принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности», — сказал он.

Он отметил, что такое решение ведомство приняло из-за заботы о правах сексуальных меньшинств. При этом Блинкен подчеркнул, что возможность указывать в документах пол, который отличается от мужского или женского, сложно реализовать технически. Чтобы внедрить это, потребуется длительная адаптация действующих систем.