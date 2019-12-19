Пол обрушился в военкомате в Армении. Пострадали люди

В военкомате №1 Еревана, расположенном по улице Алабяна, ЧП: здесь провалился пол в кабинете. Перекрытия упали в подвал. Есть пострадавшие.

Сообщение о чрезвычайном происшествии в военкомате поступило спасателям 19 декабря в 15:35, рассказали в МЧС республики. Обрушился пол на первом этаже старого двухэтажного здания, п острадали люди.

На место происшествия выехали два боевых расчета ереванских спасателей. Также туда отправили спасательный отряд особого назначения. Вместе с ними в военкомат поехали оперативные группы. Сотрудников МЧС сопровождал психолог.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники МЧС, обрушились около 25 квадратных метров пола в одном из кабинетов на первом этаже. Вероятнее всего, старое перекрытие не выдержало наплыва людей. В МЧС сообщили об 11 пострадавших. Официальной информации об их самочувствии пока предоставлено не было.

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