«Пол-Бейрута в таком состоянии»: живущая рядом с портом россиянка рассказала о взрыве. Видео

Волна от взрыва в порту Бейрута выбила стекла, погнула рамы и практически уничтожила мебель в квартире на 23-м этаже. Вместе с мужем и собаками там живет россиянка Асия. В беседе с «360» она заявила, что им сильно повезло, что они не пострадали.

«Наш дом находится в одной миле от порта. Взрыв был очень сильный, а мы находимся на 23 этаже. Взрывная волна на высоте сильнее. Но сейчас пол-Бейрута в таком же состоянии, как и наш дом», — рассказала она.

Асия предоставила видео из разнесенной взрывом спальни.

За кадром девушка рассказала, что в момент, когда произошел взрыв, она вместе с мужем успела спрятаться за шкаф. Именно это их и спасло.

По ее словам, ночевать им пришлось у родственников мужа. Как быть с разрушенным жильем дальше, Асия с мужем пока не думали.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером во вторник, 4 августа. По заявлению властей, сдетонировало несколько тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась на таможенном складе. Опасный груз конфисковали у задержанного корабля шесть лет назад.

Огромная взрывная волна уничтожила множество зданий, включая жилые дома. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что без жилья остались более 300 тысяч граждан. Власти сейчас решают вопрос по их размещению. Пищей и водой их уже обеспечили.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Власти Ливана объявили национальный траур по погибшим в результате трагедии. По последним данным, количество жертв составило 135 человек, более пяти тысяч получили ранения различной степени тяжести. Спасатели продолжают разбор завалов, и не исключено, что количество смертей увеличится.

Власти страны потребовали отправить под домашний арест руководство порта Бейрута, которое допустило хранение опасных материалов. Основных виновников пока не назвали.