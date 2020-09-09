Покушение совершено на вице-президента Афганистана

Вице-президента Афганистана Амрулла Салеха попытались убить в центре Кабула. Там произошел взрыв. Политик не пострадал, но есть погибшие.

«Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху, но Амрулла Салеху не было причинено вреда», — заявил представитель пресс-службы Салеха Разман Мурад в Facebook.

Взрыв произошел утром 9 сентября на площади Таимани в Кабуле. Бомба взорвалась на дороге, по которой ехал кортежа вице-президента. Среди пострадавших — охранники Салеха.

Tolo News со ссылкой на службу безопасности заявил, что по крайней мере десять человек погибли, еще столько же пострадали.

Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. Однако покушение произошло накануне мирных переговоров между афганским правительством и талибами. Встреча должна пройти в столице Катара — Дохе, уточнил телеканал Al Jazeera.