Покушение на президента предотвратили на Мадагаскаре

Несколько человек задержали на Мадагаскаре по подозрению в подготовке покушения на жизнь президента страны Андри Радзуэлины. Об этом заявила генпрокурор при Апелляционном суде Антананариву Бертин Разафиаривуни.

По ее словам, заговор против главы Мадагаскара раскрыли на стадии подготовки. Среди задержанных двое отставных французских военных. Детали дела о покушении не раскрываются, сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По неподтвержденной информации, задержанные экс-военные были офицерами спецназа. Один из них — полковник в отставке, ранее командовал полком французских сил в Чаде. Второй был инструктором Воздушно-десантных войск.

Заявление о покушении появилось в преддверии конференции оппозиционных сил, которые близки к экс-президенту Мадагаскара Марку Равалуманане, отметила газета Midi Madagasikara. По данным другого издания, Madagascar-Tribune, ранее в стране раскрыли заговор против нескольких членов правительства.