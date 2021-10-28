Покушение на министра внутренних дел произошло на Гаити

На министра иностранных дел Гаити напали. Вооруженные неизвестные обстреляли его кортеж. Об этом сообщило РИА ФАН.

В момент происшествия Лист Китель уезжал из нефтяного терминала Варро в Порт-о-Пренсе. СМИ сообщили, что до приезда политика полицейские расчистили местность от членов банд. Они предполагали, что на место прибудут грузовики на заправку.

Ранее Захарова прокомментировала ситуацию на Донбассе. Политик допустила, что в дальнейшем события в Донбассе могут лишь ухудшаться. По ее словам, военные Украины позволяют себе открывать на тех территориях огонь, несмотря на согласованные в 2020 году дополнительные меры по усилению режима прекращения огня.