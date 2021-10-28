Покушение на министра внутренних дел произошло на Гаити
Вооруженная группа расстреляла кортеж министра внутренних дел Гаити Листа Кителя
На министра иностранных дел Гаити напали. Вооруженные неизвестные обстреляли его кортеж. Об этом сообщило РИА ФАН.
В момент происшествия Лист Китель уезжал из нефтяного терминала Варро в Порт-о-Пренсе. СМИ сообщили, что до приезда политика полицейские расчистили местность от членов банд. Они предполагали, что на место прибудут грузовики на заправку.
Ранее Захарова прокомментировала ситуацию на Донбассе. Политик допустила, что в дальнейшем события в Донбассе могут лишь ухудшаться. По ее словам, военные Украины позволяют себе открывать на тех территориях огонь, несмотря на согласованные в 2020 году дополнительные меры по усилению режима прекращения огня.