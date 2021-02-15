Покушение на комбата Народной милиции ДНР расценили как теракт

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что из-за подрыва автомобиля командира одного из батальонов Народной милиции возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений ведомства. В его автомобиле сработало взрывное устройство, мужчина получил множественные осколочные ранения ног, в автомобиле также находилась дочь комбата, сообщил РИА «Новости» источник в силовых ведомствах республики.

«Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР — „террористический акт“. Ведутся следственные действия», — сообщается в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ведомстве добавили, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.