Мир 28 марта 2023, 22:31 Покушение на депутата парламента произошло в Азербайджане МВД Азербайджана: депутата парламента Мустафу обстреляли в Баку РИА «Новости»

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Депутат парламента Фазиль Мустафа получил огнестрельное ранение у своего дома в Баку. Неизвестные стреляли из автомата, сообщило РИА «Новости»со ссылкой пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно предварительным данным, депутат получил два пулевых ранения. Его госпитализировали в больницу. Правоохранители работают на месте происшествия. Также объявлены работы по поиску стрелка.

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Покушение произошло у дома депутата в поселке Забрат. У пострадавшего диагностировали ранение плечевого сустава и ноги.

Ранее злоумышленники взорвали автомобиль начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина в нескольких метрах от него. Взрыв произошел на проспекте Строителей.

По данным силовых структур ДНР, пострадавший получил легкую контузию. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело. На месте преступления криминалисты изъяли фрагменты взрывного устройства.