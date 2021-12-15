Покупку космического оборудования у организаций, связанных с РФ и Китаем, предложили запретить в США
Американский сенатор Рубио предложил меры по «защите лидерства США» в космической сфере
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил законопроект, предполагающий запрет на закупку космического оборудования, а также телекоммуникационных товаров у организаций, связанных с Россией и Китаем. Об этом написал RT.
Данный законопроект призван «защитить американское лидерство и предприятия в космической сфере». В нем же сенатор предлагает в обязательном порядке уведомлять об инвестициях иностранных лиц аэрокосмическую отрасль США. Если закон вступит в силу, , через 180 дней Национальный космический совет должен будет представить конгрессу США доклад о конкуренции со стороны России и Китая в области инвестиций в космическую отрасль.