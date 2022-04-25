Bloomberg назвал возможную дату покупки Маском Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск может уже 25 апреля заключить сделку о покупке сети микроблогов Twitter. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, переговоры о продаже Twitter Маску находятся на заключительном этапе. Компания прорабатывает условия сделки. Если они устроят обе стороны, соглашение могут подписать сегодня.

В начале апреля руководитель Тwittеr Параг Агравал заявил, что Маск вошел в совет директоров компании. В середине апреля он заявил, что готов выкупить 100% акций Twitter по 54,20 доллара за штуку, сообщал RT.

Маск подчеркнул, что его предложение является лучшим и окончательным. Миллиардер подчеркнул, что готов пересмотреть свою позицию акционера, если его предложение не примут.

Позже стало известно, что Маск может привлечь своих деловых партнеров для того, чтобы приобрести Twitter. Одним из партнеров могла стать компания Silver Lake Partners.

На фоне этого один из акционеров Twitter подал в суд на предпринимателя. Претензии Марка Бейна Раселла были в том, что Маск в установленный срок не раскрыл данные о доле в компании и смог покупать акции по более низкой цене.