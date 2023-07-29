Мир 29 июля 2023, 18:26 Покупатели пожаловались на купленное у украинцев в Сети оружие — СМИ Mash: арабы пожаловались на украинского бизнесмена, продавшего им «плохие» ПТРК Javelin РИА «Новости»

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Пользователи Сети пожаловались на предприимчивого украинца, который продавал в даркнете противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил Telegram-канал Mash. Авторы статьи отметили, что несколько человек на арабском языке высказали недовольство тем, что потратили деньги на неработающее оружие.

По словам самого бизнесмена, он имеет тесные связи с ВСУ, поэтому имеет прямой доступ к прямым поставкам комплексов из-за границы. Мужчина наладил продажу оружия на черном рынке, за каждый ПТРК он просил по четыре тысячи долларов.

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Покупатели на комплексы быстро нашлись, но еще быстрее разочаровались. Один из пользователей написал на арабском языке, что приобрел 30 единиц Javelin, но не обнаружил ни инструкции к ним, ни заряженных батарей. Пустые аккумуляторы значат лишь одно — оружие непригодно, ведь все экземпляры одноразовые.

Украинец отметил, что способен помочь с доставкой товара до границы любого государства. Он уточнил, что сейчас в наличии есть 18 экземпляров — они якобы находятся в Турции и Польше.

ПТРК на вооружение ВСУ поставляют США. В мае Javelin заметили в руках мужчины из Мексики. Откуда он взял оружие — неизвестно.