Покупатель в Ливии отказался от украинского зерна из Одессы

Покупатель отказался от поставки сухогруза Razoni, который первым покинул порт Одессы в рамках трехсторонних соглашений по зерну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в администрации северного ливийского порта Триполи, куда и направлялся транспорт.

Покупатель заявил, что отказ вызван длительной задержкой поставки. Общий срок ожидания груза превысил пять месяцев.

«По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа», — сообщил источник ТАСС.

По его словам, новый пункт назначения Razoni неизвестен. При этом, по данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, статус балкера изменился на «заказ». Это означает, что продавец ждет нового покупателя груза — 26 тысяч тонн кукурузы.

Собеседник ТАСС отметил, что приобрести поставку можно не только из Ливии, но и из любой другой страны.

Груженный кукурузой Razoni покинул порт Одессы 1 августа. За перемещением сухогруза следил RT.