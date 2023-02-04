Мир 04 февраля 2023, 23:16 Покрывавшего банду сутенеров украинского чиновника взяли под стражу Прокуратура сообщила об аресте замглавы департамента полиции Украины по делу о сутенерах РИА «Новости»

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Заместитель начальника департамента миграционной политики Украины стал фигурантом уголовного дела о поимке банды сутенеров. Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры Киева, чиновник «курировал» работу трех вербовщиков, которые занимались вовлечением женщин в занятия проституцией.

В ведомстве уточнили, что всего криминалисты провели более 30 обысков по адресам публичных домов, местам проживания фигурантов, а также в административных зданиях Нацполиции Украины. Всего правоохранители задержали 15 участников группировки.

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По решению суда всех фигурантов дела отправили под стражу. В пресс-службе безопасности Украины уточнили, что сеть публичных домов ежемесячно приносило группировке доход в размере 1,3 миллиона долларов.

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