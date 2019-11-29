Покрас Лампас расписал фасад лондонского магазина

Российский художник-каллиграфист Покрас Лампас расписал здание магазина Dover Street Market в Лондоне. Соответствующее фото можно увидеть в Instagram-аккаунте самого художника.

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«Сегодня DOVER STREET MARKET отмечает 15 лет с серией разных лимитированных релизов, коллабораций и нашего арт-фасада, созданного вместе с COMME des GARÇONS!», — написал художник.

Работа была выполнена в рамках сотрудничества с Рей Кавакубо — художницей и дизайнером японского бренда Comme des Garсons, чьи магазины сети расположены по всему миру.

Сама роспись Покраса Лампаса сделана на черном фоне и закреплена на массивных щитах из ДСП, закрывающих витрины магазина. Многие лондонцы захотели сфотографироваться рядом с магазином, а также войти внутрь помещения.