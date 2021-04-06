Охранявший границу с Белоруссией украинец покончил с собой

В Волынской области Украины покончил с собой 20-летний солдат-срочник из города Николаева. Об этом сообщили в Национальной полиции республики.

Все произошло в пятницу 2 апреля. Военнослужащий в тот момент находился в патруле по охране границы с Белоруссией.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Почему дело расследуется по этой статье, а не по статье о доведении до самоубийства, полиция не пояснила.

На днях в Новочеркасске покончил с собой протоиерей Андрей Немыкин — духовник Южного округа войск Росгвардии. У Немыкина было онкологическое заболевание. До принятия сана он участвовал в военных операциях в Афганистане и других горячих точках. После много раз бывал в Чечне во время боевых действий в республике.