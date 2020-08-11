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    11 августа 2020, 20:31

    «Покойный» житель Индии вернулся через два дня после своих похорон

    Дарья Морозова

    Житель индийского города Кампур пришел домой через двое суток после того, как его объявили умершим и похоронили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Times Now News.

    По данным портала «Русская планета», родственники заявили о пропаже мужчины, после чего было найдено его тело. Они опознали пропавшего и провели похороны.

    Через два дня после этого мужчина вернулся домой. Он рассказал, что уезжал на заработки. Теперь правоохранителям необходимо опознать тело похороненного.

    Новости SMI.FM