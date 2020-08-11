«Покойный» житель Индии вернулся через два дня после своих похорон
Житель индийского города Кампур пришел домой через двое суток после того, как его объявили умершим и похоронили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Times Now News.
По данным портала «Русская планета», родственники заявили о пропаже мужчины, после чего было найдено его тело. Они опознали пропавшего и провели похороны.
Через два дня после этого мужчина вернулся домой. Он рассказал, что уезжал на заработки. Теперь правоохранителям необходимо опознать тело похороненного.