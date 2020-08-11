«Покойный» житель Индии вернулся через два дня после своих похорон

По данным портала «Русская планета», родственники заявили о пропаже мужчины, после чего было найдено его тело. Они опознали пропавшего и провели похороны.

Через два дня после этого мужчина вернулся домой. Он рассказал, что уезжал на заработки. Теперь правоохранителям необходимо опознать тело похороненного.