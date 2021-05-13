Daily Mail: Принц Гарри назовет дочь в честь покойного деда

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили назвать дочь, которая родится летом, в честь покойного мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа. Такой вывод следует из ставок в британских букмекерских конторах, сообщила Daily Mail.

Большинство подданных ожидают, что герцоги Сассекские отдадут дань уважения принцу-консорту, с которым принц Гарри был очень близок.

Также среди популярных вариантов числятся Диана — в честь погибшей матери принца и Елизавета — в честь бабушки. Девочку еще могут назвать Александрией, Аллегрой, Грейс, Эммой, Розой, Алисой или Викторией.

Во время своего обращения на благотворительном концерте Vax Live в Лос-Анджелесе Маркл появилась в наряде, который большинство ее поклонников посчитали символичным. Герцогиня надела платье-рубашку от Carolina Herrera с орнаментом в виде крупных маков, написало издание Hollywood Life. Теперь фанаты уверены, что супруги назовут ребенка Поппи, что в переводе с английского означает «мак».

Имя двухлетнего сына принца Гарри и Маркл, которого они назвали Арчи, не лидировало во время букмекерских ставок, напомнил News.ru.

Принц Филипп скончался в Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет. Врачи рассказали, что причиной стала старость.