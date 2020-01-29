Поклонскую разозлили фейковые новости об истории

Своими догадками Поклонская поделилась в личном Telegram-канале.

По мнению депутата, «мы проваливаемся в мир фейковых новостей, словно Алиса в кроличью нору». Она вспомнила недавнее заявление первого президента Украины Леонида Кравчука. Бывший лидер Незалежной заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове перед началом Второй Мировой войны. Поклонская также привела в пример материал о посольстве США. В нем американцы стали «освободителями Освенцима».

«Вы, наверное, просто не понимаете миссии этих диверсантов — они закладывают исторические бомбы, которые взорвутся через 20-30 лет. Например, появится учебник по истории с картинкой Брэда Питта, вышибающего ногой дверь в Освенцим… Или со ссылкой на первого украинского президента — он же важный человек, елки-палки! Не забудут также упомянуть о сговоре СССР и Третьего рейха утопить мир в крови, возложить на СССР вину за холокост, а также что Россия, как правопреемник, должна платить всем репарации», — отметила Поклонская.

Депутат подчеркнула, что войны обычно начинаются, когда кто-то «придумывает свою правду».

«Такие лжецы выполняют миссию информационных террористов. Обязательно нужен специальный интернет-портал, где историки будут опровергать подобные бредовые фейки», — написала Поклонская.