Поклонская жестко высказалась о попытках Украины лишить Крым воды
Наталья Поклонская, депутат Госдумы, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пытался устроить «водную блокаду» Крыму. Об этом написал «Царьград».
«Отправьте психиатра к вашим маньякам на границе с Крымом — пусть доктор сделает им укольчик и даст пилюльку», — заявила депутат.
Поклонская убеждена, что «контрольный пакет акций на страну» принадлежит не Зеленскому. И ему необходимо разогнать чиновников, занимающихся Крымом.
По словам депутата, данная ситуация напоминает средневековую. Она предложила «еще воду отравить», чтобы устранить неугодных жителей Крыма.