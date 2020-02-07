Поклонская жестко высказалась о попытках Украины лишить Крым воды

«Отправьте психиатра к вашим маньякам на границе с Крымом — пусть доктор сделает им укольчик и даст пилюльку», — заявила депутат.

Поклонская убеждена, что «контрольный пакет акций на страну» принадлежит не Зеленскому. И ему необходимо разогнать чиновников, занимающихся Крымом.

По словам депутата, данная ситуация напоминает средневековую. Она предложила «еще воду отравить», чтобы устранить неугодных жителей Крыма.