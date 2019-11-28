  • Поклонская заявила, что счет за ущерб украинским кораблям «логично выставить Порошенко»

    28 ноября 2019, 16:21

    Ольга Ситникова

    Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская ответила на требование Киева возместить ущерб за возвращенные Украине корабли. Она предложила выставить счет бывшему лидеру Незалежной Петру Порошенко, сообщило РИА «Новости».

    По информации «Газеты.ru», Поклонская напомнила, что бывший президент Украины отдал кораблям приказ двигаться к Керченскому проливу. Зампред убеждена, что единоличную ответственность за инцидент должен нести Порошенко.

    Украина оценила ущерб на возвращенных кораблях в $2,3 млн

    Подробнее

    «Если власти Украины подсчитали ущерб, нанесенный кораблям, то логично будет выставить его бывшему президенту Петру Порошенко, который отдавал преступный приказ и несет единоличную полную ответственность за последствия провокации в Керченском проливе», — заявила Поклонская

    Она также уточнила, что возвращение украинских кораблей — акт доброй воли России.

    «Это, в первую очередь, продолжение нашей политики по нормализации отношений между странами, начатой с обмена пленными. Нам чужого не надо, даже если это чужое само к нам идет без приглашения», — подчеркнула депутат.

    Ранее заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене озвучил сумму ущерба, который якобы причинила Россия кораблям Незалежной.