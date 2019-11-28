Поклонская заявила, что счет за ущерб украинским кораблям «логично выставить Порошенко»

По информации «Газеты.ru», Поклонская напомнила, что бывший президент Украины отдал кораблям приказ двигаться к Керченскому проливу. Зампред убеждена, что единоличную ответственность за инцидент должен нести Порошенко.

Украина оценила ущерб на возвращенных кораблях в $2,3 млн Подробнее

«Если власти Украины подсчитали ущерб, нанесенный кораблям, то логично будет выставить его бывшему президенту Петру Порошенко, который отдавал преступный приказ и несет единоличную полную ответственность за последствия провокации в Керченском проливе», — заявила Поклонская

Она также уточнила, что возвращение украинских кораблей — акт доброй воли России.

«Это, в первую очередь, продолжение нашей политики по нормализации отношений между странами, начатой с обмена пленными. Нам чужого не надо, даже если это чужое само к нам идет без приглашения», — подчеркнула депутат.

Ранее заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене озвучил сумму ущерба, который якобы причинила Россия кораблям Незалежной.