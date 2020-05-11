Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
«Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик», — сказала Поклонская в беседе с РИА «Новости».
По словам парламентария, беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем, они говорили про «Украину, Россию и Крым».
Интервью выйдет на YouTube-канале украинского журналиста.
Правоохранительные органы Украины обвиняют Наталью Поклонскую в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время ведения войны, военных преступлениях и других незаконных действиях. Парламентарий числится в санкционных списках Евросоюза, Японии, Австралии, Швейцарии, Норвегии и ряда других государств.
В марте Поклонская рассказала про предательство, которое произошло во время воссоединения Крыма с Россией. Перед годовщиной референдума она впервые поделилась подробностями случившегося на своей странице в Facebook.