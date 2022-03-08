Поклонская рассказала об угрозах националистов в адрес украинцев за российские продукты

Ситуация в населенных пунктах Херсонской области близка к гуманитарной катастрофе. Оставшихся без продуктов питания и лекарств людей подвергают гонениям и лишают домов. Об этом в своем Telegram-канале написала бывший депутат Госдумы, заместитель руководителя главы Россотрудничества Наталья Поклонская.

Вместе с бойцами Росгвардии она привезла мирным жителям гуманитарную помощь. В сообщении Поклонская поделилась своими впечатлениями от происходящего в этой части Украины.

По словам Поклонской, местные ячейки украинских националистов используют мирных жителей в качестве заложников. Людям, которые остались без еды, запретили брать продукты питания, привезенные из России.

«Мирное население оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия. Люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России», — написала Поклонская.

Она подчеркнула, что не намерена оставлять жителей Украины без помощи и продолжит доставку гуманитарной помощи на постоянной основе.

Как напомнила «Газета.ru», ранее Поклонская заявила, что Зеленский толкает жителей Украины в пучину кровопролития, так как находится во власти военных преступников.