Поклонская рассказала о смертном приговоре и покушениях
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала в своем telegram-канале про смертный приговор от «Правого сектора»*. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По словам Поклонской, на 14 страницах смертного приговора боевики пообещали «поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять». Парламентарий рассказала, что на нее не раз совершали покушения, и поблагодарила охрану.
«А вот Олесь Бузина, Олег Калашников и еще десятки людей спастись не смогли… „Правый сектор“* вынес смертный приговор не только мне, но и всей Украине. А президент Зеленский, увы, с ним молча согласился», — заявила Поклонская.
Ранее Дмитрий Ярош, бывший глава «Правого сектора»*, отметил, что удовлетворен действиями действующего президента Украины. По его словам, у Зеленского «есть шанс войти в историю».
* «Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ