Поклонская рассказала о смертном приговоре и покушениях

По словам Поклонской, на 14 страницах смертного приговора боевики пообещали «поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять». Парламентарий рассказала, что на нее не раз совершали покушения, и поблагодарила охрану.

«А вот Олесь Бузина, Олег Калашников и еще десятки людей спастись не смогли… „Правый сектор“* вынес смертный приговор не только мне, но и всей Украине. А президент Зеленский, увы, с ним молча согласился», — заявила Поклонская.

Ранее Дмитрий Ярош, бывший глава «Правого сектора»*, отметил, что удовлетворен действиями действующего президента Украины. По его словам, у Зеленского «есть шанс войти в историю».

* «Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ