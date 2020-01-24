Поклонская рассказала, как предотвратить новый холокост

Своим мнением Поклонская поделилась в личном Telegram-канале.

Политик отметила, что «мы все превратились в равнодушных наблюдателей». Она вспомнила о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, о концлагерях и об украинских карателях.

«Понятно ведь, что один человек не справится с таким порошенковским „наследием“. А что же страны — основатели ООН, которые несут особую историческую ответственность за обеспечение мирового порядка? Где требование о прекращении и осуждении подобных вещей? Где предложение о помощи?» — поинтересовалась депутат.

По ее мнению, ситуация на Украине — «не смешная вещь», а настоящая мировая угроза.

«Наш общий долг перед памятью миллионов погибших людей — остановить и наказать нацистское отребье, орудовавшее в 40-е годы прошлого века. Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них», — подчеркнула Поклонская.

По словам Поклонской, данный вопрос нужно поднять в ООН.

«Тут не может быть полутеней. И те, кто начинает заигрывать с нацистами, получат международную изоляцию и осуждение», — заявила она.