Поклонская рассказала, что могло случиться с Крымом

«Если бы мы не ощетинились тогда — в новостях звучал бы „Севастопольский котел“ или „Битва за симферопольский аэропорт“. На наши дома летели бы мины… как в Донбассе», — написала она.

Также Поклонская добавила, что «теперь нашу страну забросали санкциями — за то, что мы живем в мирном Крыму, говорим на родном русском языке и гордимся своей историей».