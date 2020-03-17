Поклонская прокомментировала назначение Венедиктовой на должность генпрокурора Украины

Поклонская отметила, что теперь у Украины не просто новый генпрокурор, а еще и с красивым женским лицом.

«Искренне желаю сил и возможностей навести в стране порядок! Потому что предыдущие „лжепрокуроры“ — ставленники Майдана — вообще не понимали, что существует закон, и они должны были надзирать за его соблюдением, а не нарушать», — написала она.