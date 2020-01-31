Поклонская прокомментировала антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала мнение об антироссийских мерах, принятых ПАСЕ, и рассказала, как выбирают кандидатов в украинскую делегацию. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал парламентария.
«Они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию», — прокомментировала она украинские «перевоплощения» организации.
На решение ПАСЕ об антироссийской резолюции Поклонская также отреагировала с иронией. Она отметила, что «если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию — это уже была бы не ПАСЕ».