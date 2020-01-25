Поклонская пожелала Зеленскому в день рождения вместе «выкинуть мертвечину»

Поклонская не стала рассыпаться перед Зеленским в избитых пожеланиях в честь дня рождения. Она пожелала ему себя в качестве посла, чтобы вместе выкинуть из Украины «мертвечину» в виде Порошенко и нацистов.

«Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про мое пожелание, и Украина изменится. Мы изменим ее, выкинем эту „мертвечину“ из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», — написала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская у себя в Telegram-канале.

Она заявила, что знает заветную мечту украинского президента Зеленского — остановить войну в Донбассе, упрятать за решетку «наглого и вечно пьяного борова», бывшего президента Украины Петра Порошенко и «разогнать плешивые орды нацистов».

Поклонская напомнила, что у нее осталось незаконченное уголовное дело в Киеве по факту госпереворота и захвата власти Порошенко, бывшим секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым и экс-премьером Арсением Яценюком.

В финале своего необычного поздравления Поклонская на украинском языке пожелала Зеленскому мира, добра и подняла за него бокал на прикрепленной фотографии. Президенту Украины 25 января 2020 года исполняется 42 года.