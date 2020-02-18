Поклонская попросила Зеленского разобраться со смертью «Небесной сотни» на Майдане
Российский политик Наталья Поклонская попросила президента Украины Владимира Зеленского разобраться в деле «Небесной сотни», убитой на Майдане. Бывший глава страны, Петр Порошенко, не вдаваясь в подробности причислил их к героям. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
По предварительным данным, многие из этих людей вовсе не совершили ничего героического, а их смерти стали последствием суицида или убийства протестующими.
Поклонская считает, что надо пересмотреть законопроект и остановить незаконные выплаты из кармана граждан Украины.
По мнению политика, Зеленский должен отправить «головорезов за решетку», а не «играть в князя государства бандеровского».