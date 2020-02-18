Поклонская попросила Зеленского разобраться со смертью «Небесной сотни» на Майдане

По предварительным данным, многие из этих людей вовсе не совершили ничего героического, а их смерти стали последствием суицида или убийства протестующими.

Поклонская считает, что надо пересмотреть законопроект и остановить незаконные выплаты из кармана граждан Украины.

По мнению политика, Зеленский должен отправить «головорезов за решетку», а не «играть в князя государства бандеровского».