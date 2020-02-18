    18 февраля 2020, 14:29

    Поклонская попросила Зеленского разобраться со смертью «Небесной сотни» на Майдане

    Дарья Морозова

    Российский политик Наталья Поклонская попросила президента Украины Владимира Зеленского разобраться в деле «Небесной сотни», убитой на Майдане. Бывший глава страны, Петр Порошенко, не вдаваясь в подробности причислил их к героям. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    По предварительным данным, многие из этих людей вовсе не совершили ничего героического, а их смерти стали последствием суицида или убийства протестующими.

    Поклонская считает, что надо пересмотреть законопроект и остановить незаконные выплаты из кармана граждан Украины.

    По мнению политика, Зеленский должен отправить «головорезов за решетку», а не «играть в князя государства бандеровского».