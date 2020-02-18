Поклонская отвергла идею главы МВД Украины о жителях Донбасса

Поклонская поделилась своим мнением в личном Telegram-канале.

Депутат выразила соболезнования народу Украины из-за «очередного обмана».

«Шутка от любимого „Квартала 95“ удалась: голосовали за Зеленского, а выбрали Авакова. В то время пока Зеленский рассказывал о мире, любви и дружбе, Аваков анонсировал закон о „коллаборационистах“ для Донбасса и остальных неугодных», — уточнила она.

По мнению Поклонской, Аваков оскорбляет людей названиями «„колорады“, „сепаратисты“, „коллаборационисты“, „донбассята“».

«За такие слова подобным „куколкам“ или „гнидам“ (кому как) унитазы мыть в камере бессрочно», — заключила она.